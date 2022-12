Natale: Confcooperative, spesa cenone sale a 2,5 miliardi

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Per il cenone di Natale gli italiani spenderanno 2,5 miliardi: 300 milioni in più dello scorso anno, ma 200 milioni meno del Natale pre Covid, registrando così un - 10% rispetto agli anni della normalità pre pandemia. Sono i conti di Confcooperative che in una nota sottolinea come l'impennata nella spesa, sia dovuta agli aumenti dei prezzi. Salgono del 4% le tredicesime, dai 44 miliardi del 2021 ai 45,7 di quest'anno grazie al miglior andamento dell'occupazione, al minor impatto della Cig, "ma -rileva l'associazione-perdono terreno le retribuzioni e l'aumento delle tredicesime non basta a far fronte all'inflazione a due cifre"."Continua ad allargarsi la forbice tra chi può spendere e risparmiare e chi scivola sempre più in povertà: l'esercito tra poveri assoluti e relativi conta circa 10 milioni di persone tra le proprie fila".

Il cenone vedrà aumentare il numero di partecipanti dai 6 agli 8 componenti di media; poco meno di 60 milioni le bottiglie di spumante e prosecco Made in Italy. Per il menù, in pole position le eccellenze del made in Italy: vongole e frutti di mare per i primi piatti (105 milioni di euro); pesce per i secondi piatti (390 milioni di euro); carne, salumi e uova (455 milioni di euro); vini, spumanti e prosecchi (415 milioni di euro); frutta, verdura e ortaggi (380 milioni di euro). Pasta, pane, farina e olio (250 milioni di euro);formaggi freschi e stagionati italiani (130 milioni); panettone e pandoro in primis, oltre alle tantissime specialità dolciarie regionali (375 milioni di euro).

Per Natale saranno in viaggio in 17.000.000, vale a dire più di 1 italiano su 4.Tra le destinazioni vincono montagna e agriturismo, seguono le città d'arte e le destinazioni termali.

Mentre una fetta considerevole partirà per raggiungere dei parenti. (ANSA).