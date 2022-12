Istat:consumatori,effetto-fiducia da Natale e attese Governo

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - La fiducia di consumatori e imprese sale per il secondo mese consecutivo, "grazie all'effetto Natale che infonde ottimismo tra le famiglie, ma anche come conseguenza del nuovo Governo e delle aspettative dei cittadini circa l'attività dell'esecutivo". Lo afferma il Codacons, commentando i dati positivi diffusi oggi dall'Istat.

"La risalita della fiducia è un ottimo segnale per il Paese, su cui incidono diversi fattori - spiega il presidente Carlo Rienzi - L'avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno ha sicuramente un peso sul clima di ottimismo sia dei consumatori, sia delle imprese, ma ad influire è anche la scia dell'effetto "nuovo Governo", che migliora l'indice relativo alla fiducia sulla situazione economica dell'Italia".

Un "tesoretto da sfruttare al meglio, sostenendo i consumi in questo difficile momento caratterizzato da una inflazione alle stelle, e difendendo il potere d'acquisto dei cittadini, correggendo le misure inserite nella Manovra che possono avere un effetto depressivo sulla spesa", conclude Rienzi.

Anche l'Aduc è convinta che "da questo mix viene fuori la fiducia": "auspichiamo - dice l'Associazione diritti utenti e consumatori - dei che si tratti di entusiasmo razionale: rendersi forti e consapevoli per la lunga traversata del deserto. Anche perché, sul lato finanziaria e governo, tutto un rimando e una proroga, parlarsi addosso e provvedimenti a breve scadenza, non abbiamo grande fiducia". (ANSA).