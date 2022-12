Istat: Confcommercio, fiducia fa sperare per i prossimi mesi

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - La fiducia delle famiglie e degli imprenditori in crescita per il secondo mese consecutivo "è un bel segnale per le prospettive dell'economia italiana alla fine di un anno straordinariamente complicato. L'attuale fase di ripiegamento produttivo potrebbe, quindi, essere confinata a un episodio lieve e transitorio".

Lo scrive in una nota Confcommercio dopo i dati pubblicati stamani dall'Istat. "Lo scenario futuro, nel complesso, non è certo rassicurante: l'inflazione dovrebbe essere ancora vivace e crescente, né sono scongiurati i deleteri effetti di una nuova possibile fiammata dei prezzi delle materie prime energetiche.

Ma la voglia di tornare alla normalità nei consumi, la buona salute delle aspettative e la prosecuzione della politica dei sostegni pubblici a imprese e famiglie, lasciano ben sperare anche per i prossimi difficili mesi". (ANSA).