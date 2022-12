Istat, ancora in rialzo la fiducia di consumatori e imprese(2)

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - A dicembre 2022 l'Istat stima un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 98,1 a 102,5. Tutte le serie che compongono l'indice sono in miglioramento, eccetto i giudizi sul bilancio familiare. In particolare, il clima economico e il clima futuro registrano gli incrementi più decisi (rispettivamente da 95,2 a 106,3 e da 102,8 a 108,2); il clima personale e quello corrente invece aumentano in modo più contenuto (da 99,0 a 101,2 e da 94,9 a 98,6).

Per quanto riguarda l'indice del clima di fiducia delle imprese, sale da 106,5 a 107,8. Migliora in tutti i comparti ad eccezione della manifattura. Più in dettaglio, i servizi di mercato e soprattutto le costruzioni registrano gli incrementi più marcati (l'indice passa rispettivamente da 99,0 a 102,3 e da 151,9 a 156,6); nel commercio al dettaglio si stima un lieve aumento (da 112,4 a 112,6) mentre nella manifattura la fiducia è in peggioramento (l'indice passa da 102,5 a 101,4).

L'Istat sottolinea che nei servizi di mercato e nelle costruzioni tutte le variabili sono in miglioramento. Nel commercio al dettaglio i giudizi sulle vendite sono in deciso miglioramento mentre le relative attese diminuiscono; le scorte di magazzino sono giudicate in accumulo rispetto al mese scorso.

Infine, nel comparto manifatturiero tutte le componenti sono in peggioramento. (ANSA).