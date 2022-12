Fisco:Cgia,già incassati 57 miliardi in più rispetto al 2021

(ANSA) - VENEZIA, 23 DIC - Sarà un ricco Natale per il fisco italiano: nei primi 10 mesi di quest'anno, infatti, ha incassato 57 miliardi di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2021, cifra destinata ad aumentare con le scadenze fiscali di novembre e di dicembre. A segnalarlo è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia).

Questo extragettito, sottolinea l'associazione, non è il frutto di un inasprimento fiscale, ma della combinazione di tre aspetti congiunturali distinti: un forte aumento dell'inflazione, che ha fatto salire le imposte indirette; il miglioramento economico e occupazionale avvenuto nella prima parte dell'anno, che ha favorito la crescita delle imposte dirette; l'introduzione nel biennio 2020-2021 di molte proroghe e sospensioni dei versamenti tributari, agevolazioni che sono state cancellate per il 2022.

A partire da marzo, inoltre, le famiglie italiane percepiscono l'assegno unico, misura che ha sostituito le "vecchie" detrazioni per i figli a carico, e che ha evidenti implicazioni sul calcolo della pressione fiscale. Se le detrazioni riducevano l'Irpef da versare al fisco, la loro abolizione ha incrementato il gettito complessivo annuo di circa 8,2 miliardi.

Mancano tuttavia all'appello quasi 8 miliardi, ossia la quota mancante della tassa sugli extraprofitti alle imprese energetiche, varata dal Governo Draghi, per la quale era previsto un incasso di 10,5 miliardi, ma che al 30 novembre scorso ne aveva totalizzati solo 2,7.

Secondo gli ultimi dati presentati nella Nadef del 4 novembre scorso, quest'anno il gettito tributario dovrebbe toccare la soglia record di 568,4 miliardi. Rispetto a 20 anni fa, la crescita è stata del 52,2%; nello stesso periodo, invece, il Pil è salito del 41% e l'inflazione del 42,8%. Dei gettito complessivo, 279,1 miliardi sono imposte indirette, 284,4 quelle dirette e 4,8 le imposte in conto capitale. (ANSA).