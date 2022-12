Camera commercio Piemonte Est: contributi digitale e lavoro

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte che comprende le province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli ha reso noti, in occasione della "Giornata della Trasparenza" i dati delle attività realizzate. Nell'ambito dalla digitalizzazione e dall'occupazione, sono stati stanziati contributi a fondo perduto pari rispettivamente a 300mila e 150mila euro. L'Ente camerale ha attivato numerosi corsi di formazione gratuiti che hanno coinvolto più di mille partecipanti, a cui si aggiungono gli oltre 1.800 studenti della scuola primaria e secondaria protagonisti di progetti formativi su robotica, imprenditorialità e agroalimentare. In crescita anche il ricorso al supporto camerale per la giustizia alternativa: sono state 239 le mediazioni effettuate nel 2022, per un valore medio della transazione di circa 100mila euro.

Sul fronte dei servizi digitali i risultati sono incoraggianti: l'utilizzo del cassetto digitale, strumento che consente di accedere ai documenti ufficiali della propria impresa da ogni dispositivo, smartphone incluso, ha quasi raggiunto quota 19mila utenti, il 25% degli iscritti al Registro Imprese del quadrante, mentre sono state oltre 5.500 le firme digitali rilasciate, tra nuovi dispositivi e rinnovi. Grande attenzione è stata poi rivolta alla promozione del territorio come destinazione turistica unica e integrata. La Camera di Commercio ha sostenuto la realizzazione di iniziative di carattere editoriale, tra cui la Guida di Repubblica "Le terre del Riso"; la realizzazione della guida digitale Lonely Planet dedicata all'Alto Piemonte, scaricabile gratuitamente online; due inserti allegati alla rivista Ttg Italia, leader tra le testate di settore, presentati in occasione di eventi digitali rivolti alle agenzie di viaggio italiane, oltre a diversi articoli pubblicati su riviste specializzate. Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha commentato: "A due anni dalla nascita del nuovo Ente camerale possiamo tracciare un bilancio più che soddisfacente» I primi risultati ottenuti, anche alla luce dei nuovi e mutevoli scenari economici, confermano che unire le forze dei territori è la strada giusta per rendere più efficaci le risorse disponibili e valorizzare appieno le specificità di ciascuna area". (ANSA).