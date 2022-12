Ali-Confcommercio su 18app, "scelta va nella giusta direzione"

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Le notizie di queste ultime ore, riprese anche da autorevoli dichiarazioni da parte di esponenti del governo, confermano che per il 2023 la 18app continuerà a essere erogata secondo le modalità già conosciute quindi senza tetto Isee o merito, criteri che invece saranno applicati dal 2024. La soluzione maturata in queste ore va nel segno di quanto da noi auspicato sin dalle prime ore consentendo un passaggio più graduale ai nuovi criteri che la maggioranza ha voluto scegliere e ci rasserena nell'affrontare un 2023 che si preannuncia difficile per le conseguenze del caro materie prime e per la guerra. Ringraziamo il ministro e tutte le forze di maggioranza per aver compreso le nostre preoccupazioni e confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con il ministro della Cultura e il Parlamento per risolvere i nodi della diffusione della lettura nel Paese". Così il presidente di Ali-Confcommercio, Paolo Ambrosini, sul mantenimento del bonus 18app. (ANSA).