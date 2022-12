Welfare: E-R, apre Casa di Nello per persone con disabilità

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - Una 'palestra' di autonomia per persone fragili. Un ambiente dove giovani e adulti con gravi disabilità possono mettersi alla prova e imparare a fare da soli nel disbrigo delle esigenze quotidiane, dal riordino dell'alloggio alla preparazione dei pasti. Un percorso di autoapprendimento, con l'aiuto di operatori specializzati, in previsione di quando, purtroppo, i loro familiari non ci saranno più o non saranno più in grado di assisterli. E' stata inaugurata a Savignano sul Panaro (Modena) la 'Casa di Nello', un appartamento di circa 100 metri quadrati privo di barriere architettoniche, ristrutturato e arredato, che è stato concesso in comodato d'uso gratuito per quindici anni all'Unione Terre di Castelli dagli eredi dello scomparso Nello Soli, molto attivo nel mondo del volontariato, nell'ambito di un progetto per il recupero dell'autonomia abitativa e il graduale reinserimento sociale di persone disabili. Un progetto frutto della collaborazione tra pubblico e privato, realizzato con il contributo finanziario della Regione Emilia-Romagna, che ha messo a disposizione circa 100mila euro nell'ambito degli interventi sul "Dopo di noi". L'Unione Terre dei Castelli ha stanziato altri 40.000 euro, il resto è arrivato da donazioni da parte di associazioni locali come i Lions e l'Aps Magicamente liberi, mentre artigiani e professionisti locali hanno prestato gratuitamente la loro opera per l'allestimento dell'alloggio. Al taglio del nastro anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che prima si era recato anche a Guiglia, sulle prime colline modenesi, per visionare l'intervento di riqualificazione energetica del polo scolastico, realizzato con un investimento di 485mila euro e un contributo finanziario della Regione di 108mila euro nell'ambito della programmazione triennale per l'edilizia scolastica.

