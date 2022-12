Vino: Uiv-Federvini,inaccettabili aumenti vetro e 'muro' Gdo

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il prezzo del vetro aumenterà nel 2023 del 20%, mentre dalla grande distribuzione arrivano richieste di congelamento dei listini. Lo segnalano Federvini e Uiv, (Unione Italiana Vini), nel sottolineare come la buona salute del settore enologico sia minata da continui aumenti dei costi delle materie prime, a partire dall'energia e dal vetro (+48% nel 2022), con il rischio recessione. A valle della filiera, spiegano le due organizzazioni, la grande distribuzione resiste ad ogni ritocco di listino e, in questi giorni, sta chiedendo una moratoria sui prezzi per almeno 4-6 mesi. Una richiesta insostenibile, affermano, "considerando che già nel 2022 le aziende hanno assorbito gran parte degli aumenti di energia e materia prime; continuare così significa perdere marginalità e redditività. Rifiutare oggi gli adeguamenti dei prezzi già programmati, significa mettere a rischio la tenuta della filiera vitivinicola a monte della distribuzione". Da qui la necessità per Federvini e Uiv di avviare un dialogo fattivo lungo tutta la filiera, perché serve condivisione e la collaborazione di tutti per affrontare la difficile situazione.

"Siamo tra l'incudine e il martello - dichiara la presidente di Federvini Micaela Pallini - ci chiedono di accettare aumenti anche del 20%-25%, come quello del vetro, oggi ingiustificato visto che i costi energetici sembrano sotto controllo, però vorrebbero che i nostri prezzi finali rimanessero invariati. È evidente che questa combinazione non può funzionare e mette a rischio migliaia di piccole e medie aziende, dopo due anni di bassa redditività e costi crescenti". Per il presidente di Uiv Lamberto Frescobaldi "siamo a cavallo tra un'escalation dei prezzi alla produzione, un minor potere di acquisto da parte dei consumatori, con storici partner, come la grande distribuzione e l'industria del vetro, che mostrano rigidità poco costruttive".

