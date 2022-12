Tessile: sindaco, per il Prato 2022 è anno della ripartenza

(ANSA) - PRATO, 22 DIC - Dopo due anni di lotta alla pandemia, il 2022 è stato l'anno "della ripartenza". Lo ha spiegato il sindaco di Prato Matteo Biffoni nell'incontro con la stampa per i consueti auguri di fine anno. "I dati economici - ha detto - sono positivi e quando il lavoro va bene, tutta la comunità sta bene. Le aziende del distretto tessile e anche degli altri settori sono ripartite dopo la crisi Covid, ci sono gli ordini e il lavoro. Purtroppo su tutto questo si è abbattuta la scure del caro energia, solo dopo mesi di turbolenza si intravede solo ora una stabilizzazione ma con costi insostenibili". Secondo Biffoni "poteva essere un anno record per il tessuto economico di Prato, vanificato dalla guerra e dall'aumento vertiginoso dei costi per imprese e famiglie".

Un problema che riguarda anche i conti dei Comuni italiani, Prato inclusa, come ricorda il sindaco: "I Comuni hanno un aumento di costi per 1,2 miliardi tra diretto e indiretto, dalla manovra di bilancio sono arrivati 530 milioni, meno della metà.

Oltre al caro energia abbiamo dovuto affrontare l'aumento delle materie prime e del costo dei cantieri. Ma se saltano i Comuni saltano i servizi, ogni euro tolto agli enti locali è tolto ai cittadini, siamo arrivati in fondo adesso ogni taglio arriva a incidere su capitoli importanti". (ANSA).