Natale: Adr, bonus welfare da 500 euro al personale

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Aeroporti di Roma ha deciso di dare un riconoscimento speciale al proprio personale, un premio del valore di 500 euro in welfare, da spendere in buoni spesa, anche "come segno tangibile per un 2022 impegnativo che ha portato ad Adr ulteriori importanti riconoscimenti internazionali". A motivare il bonus aziendale è Alberto Valenza, Human Capital & Organization, Health & Safety di Aeroporti di Roma, che sottolinea come il 2022 sia stato "un anno particolarmente significativo per Aeroporti di Roma, che ha affrontato la graduale ripresa del traffico dopo un inizio di anno disastroso per effetto della variante omicron; poi ci siamo trovati di fronte all'inaspettata crescita repentina del traffico che ha messo in ginocchio molti aeroporti europei, invece noi di Adr siamo stai in grado di affrontare con spirito proattivo, con una forte spinta verso la sostenibilità e l'innovazione e un'attenzione sempre crescente a mantenere gli standard internazionali di qualità"."E' stato l'anno in cui, con grande orgoglio, abbiamo realizzato una nuova infrastruttura, il nuovo Molo A, inaugurato alla presenza del nostro Capo dello Stato - aggiunge - L'anno in cui abbiamo sperimentato numerose innovazioni, dall'Advanced Air Mobility alla creazione del primo Innovation Hub acceleratore di start up. Abbiamo lavorato guardando al nostro ecosistema aeroportuale sempre a fianco di partner istituzionali importanti come Inail dove insieme alle Ooss abbiamo firmato un protocollo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il miglioramento della salute e sicurezza di tutti i lavoratori. Poi è stato l'anno di importanti riconoscimenti, ben 4 sono stati i conoscimenti internazionali - come il premio "Best Airport" di ACI Europe per la 4° volta in cinque anni e il Best Airport Staff in Europe premio per il migliore personale aeroportuale europeo". Valenza sottolinea infine che questi "traguardi sono stati raggiunti grazie al contributo di ognuna delle nostre persone, il cui impegno e dedizione rispecchiano appieno i valori di Adr - integrità, passione, inclusione e audacia - e il cui prezioso supporto sarà cruciale per affrontare le sfide del futuro".

(ANSA).