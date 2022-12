Manovra: sfumata tutela per professioniste con figli malati

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Ritirato nella serata di ieri, in commissione Bilancio alla Camera (dopo esser stato inserito il giorno prima nel 'pacchetto' di emendamenti dei relatori), l'emendamento alla Legge di Bilancio per il 2023 a prima firma del deputato di FdI Andrea de Bertoldi, che stabiliva la possibilità che le libere professioniste, in caso di malattia grave, o infortunio di figli minorenni, nonché in prossimità del parto, potessero beneficiare della sospensione delle scadenze fiscali, per potersi dedicare a sé e alla propria famiglia, senza creare danni alla clientela. L'iniziativa, sostenuta da Ordini, sindacati e Casse di previdenza delle categorie economico-giuridiche, riguardando il differimento dei termini per adempimenti tributari, coinvolgeva, in particolare, la platea di commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e notai. La norma, aveva specificato ieri de Bertoldi, "fortemente voluta da me e da Fratelli d'Italia, prevede un importante sostegno a quelle donne e a quelle madri che sono impossibilitate temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale". (ANSA).