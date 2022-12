Manovra: Faraone, bene stop prelievo Inps borse studio disabili

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Con un emendamento alla Legge di Bilancio, nato da una nostra iniziativa, si è compiuto un primo, importante passo per mettere fine all'ingiustizia per cui le borse di studio erogate agli studenti con disabilità grave vengono sottratte per l'intero reddito dal loro reddito e quindi dalla pensione d'invalidità". Lo dichiara Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva.

"La nostra intenzione era rimediare a questa stortura evitando la sottrazione per tutti i tipi di borsa di studio. Un emendamento a mia prima firma prevedeva infatti la cancellazione del prelievo da parte dell'Inps. La riformulazione approvata dalla Commissione Bilancio 'salva' per il momento solo le borse di studio degli studenti universitari. Si tratta di un miglioramento innegabile ma non sufficiente. Bisogna ora fare in modo che tutte le borse di studio destinate agli studenti con disabilità meritevoli vengano esentate. Altrimenti non si farà altro che perpetuare l'ingiustizia a danno degli studenti medi", conclude. (ANSA).