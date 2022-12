Manovra: Confprofessioni,ok su responsabilità professionista

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Giusto prevenire comportamenti abusivi e frodi fiscali che l'Agenzia delle Entrate può e deve verificare in sede di attribuzione della partita Iva, ma il professionista intermediario che invia telematicamente la dichiarazione di inizio attività per conto del contribuente che richiede l'apertura della partita Iva non ha alcuna responsabilità. Vanno, quindi, nella giusta direzione gli identici emendamenti approvati alla legge di bilancio a firma di Andrea de Bertoldi (FdI), Agostino Santillo e Angela Raffa (M5s) che rimuovono la responsabilità solidale e le sanzioni a carico del professionista che trasmette la comunicazione". È quanto afferma il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, in merito alle correzioni alla manovra economica, all'esame di Montecitorio, sottolineando come "la proposta emendativa della Confederazione di eliminare sanzioni vessatorie nei confronti dei professionisti sia stata prontamente accolta dal Parlamento".

Inoltre, Stella auspica, va avanti la nota, che l'emendamento che sospende le scadenze fiscali in caso di malattia grave, o parto delle libere professioniste (a prima firma del deputato di FdI Andrea de Bertoldi, ieri sera ritirato dal 'pacchetto' delle modifiche dei relatori della Legge di Bilancio, ndr) "possa essere riproposto e approvato nei prossimi passaggi della manovra, per tutelare le professioniste e le loro famiglie senza arrecare danni alla clientela", si legge, in conclusione.

(ANSA).