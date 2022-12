Manovra: Alleanza coop, bene emendamento su fauna selvatica

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "L'emendamento approvato dal Governo per il contenimento della fauna selvatica è una misura necessaria che era da tempo attesa dal mondo agricolo. Si tratta di una norma che mira a tutelare in modo realistico le ragioni del mondo produttivo sino ad oggi lasciato da solo a fronteggiare i danni provocati dal proliferare incontrollato della fauna selvatica". Così il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Carlo Piccinini, esprimendo pieno apprezzamento per il via libera all'interno della manovra finanziaria dell'emendamento che apre alla caccia della fauna selvatica anche in zone in cui è vietata l'attività venatoria.

"Si tratta - prosegue Piccinini - di un'emergenza nazionale che, oltre a coinvolgere gli agricoltori e migliaia di aziende su tutto il territorio nazionale, ha ultimamente messo in serio pericolo anche i cittadini nei centri abitati. In modo concreto questo Governo dimostra di riuscire a trovare soluzioni di buon senso a problemi reali e quotidiani, prendendo le distanze da aprioristiche posizioni ambientaliste che non tengono conto del disequilibrio creato dal mancato contenimento della fauna selvatica, facendo entrare animali come i cinghiali in territori certamente non corrispondenti al loro habitat naturale". (ANSA).