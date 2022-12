Lavoro: da Timenet bonus welfare 1.100 euro a dipendenti

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 22 DIC - Un bonus welfare di 1.100 euro, aumentato di 300 euro rispetto allo scorso anno perché prevede anche la possibilità di coprire in parte i costi per il consumo di energia elettrica e gas, per i dipendenti. Lo distribuisce ai propri dipendenti la Timenet, azienda empolese specializzata in servizi di connettività internet e telefonia Voip per le imprese.

Il bonus potrà poi aumentare per quei dipendenti che lavorando lontano dall'azienda per i quali sarò previsto dei buoni benzina. "Viviamo un momento difficile in cui le aziende che hanno la possibilità di farlo dovrebbero dare qualcosa di più per sostenere le famiglie dei loro dipendenti - sottolinea il presidente di Timenet, Franco Iorio - magari riducendo i margini di utile pur di serrare i ranghi ed essere quindi più uniti. Per noi la vicinanza ai lavoratori è un valore che abbiamo sempre rispettato adottando varie misure tra cui quella del bonus welfare e il premio di risultato che quest'anno abbiamo deciso di rinnovare per il secondo anno". Il bonus welfare è già incluso sotto forma di rimborso nella busta paga di dicembre, invece per il premio di risultato sarà necessario attendere la chiusura di bilancio prevista il prossimo aprile, con conseguente riconoscimento economico nella mensilità di giugno 2023. L'aspettativa, in base alle proiezioni, è di un aumento di fatturato nel 2022 di circa il 10% rispetto al 2021 per una stima di oltre 12 milioni di euro, anche se i dati ufficiali saranno resi noti a primavera. Oltre alòbonus welfare nei prossimi mesi verrà riconosciuto in busta paga anche un premio di risultato, da 600 a 1.200 per ciascun dipendente, in base all'aumento di fatturato registrato nel 2022, stimato in crescita del 10% rispetto al 2021, attestandosi a oltre 12 milioni di euro. (ANSA).