Inps: siglato accordo con associazione pensionati Regione

(ANSA) - CAGLIARI, 22 DIC - Il direttore regionale dell'Inps Alessandro Tombolini, con il presidente del Comitato regionale Piero Agus e il presidente dell'Associazione regionale pensionati ex dipendenti della Regione (Asper) Giovanni Serra, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa atto a favorire e sostenere un costante scambio di informazioni sulle azioni e sulle misure che l'Inps svolge in favore e a sostegno dei bisogni dei pensionati.

L'accordo, sottoscritto oggi nella sede della Direzione regionale dell'Inps - si legge in una nota - testimonia il costante impegno posto dall'Istituto nella realizzazione di interventi concreti e di supporto alle organizzazioni che operano in favore dell'assistenza e della tutela dei cittadini.

