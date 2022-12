Inps: rivalutazione 2023 al 7,3% pensioni fino a 2.101 euro

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Per le pensioni fino a 2.101,52 euro lordi al mese arriverà il recupero integrale dell'inflazione che è stato fissato per il 2023 al 7,3%. Lo chiarisce l'Inps in una circolare spiegando che per gli assegni oltre questa cifra (pari a quattro volte il minimo) la perequazione arriverà una volta che sarà approvata la legge di bilancio che chiarirà le percentuali di recupero dell'inflazione. Le pensioni saranno pagate il 3 gennaio, secondo giorno bancabile dell'anno. Il trattamento minimo rivalutato al 2023 è pari a 563,74 euro.

