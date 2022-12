Inps: oltre 6,2 mln assunzioni in 9 mesi, superato precovid

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Nei primi nove mesi del 2022 sono state effettuate 6,2 milioni di assunzioni e si sono registrate 640.092 variazioni contrattuali per un totale di 6.867.184 attivazioni di contratto. Lo rileva l'Inps in uno studio sugli incentivi all'occupazione nel quale si sottolinea che "il confronto tra gennaio-settembre 2022 e lo stesso periodo del 2019 evidenzia come la dimensione complessiva delle attivazioni (comprendendo quindi assunzioni e variazioni) ha integralmente recuperato e superato i livelli pre-pandemia (+7,4%)". (ANSA).