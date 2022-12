Inps: nel 2021 assegni al nucleo familiare stabili

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Quasi 1.400 euro annui medi per oltre 2,5 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato: l'assegno al nucleo familiare, prima dell'arrivo dell'assegno unico introdotto a partire da marzo di quest'anno, l'anno scorso è stato stabile rispetto al 2020. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulle prestazioni alla famiglia spiegando che per questa categoria di lavoratori, dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole doveva essere presentata direttamente dal lavoratore all'Inps in modalità telematica e questo cambiamento potrebbe aver determinato, vista la gestione diretta da parte dell'Istituto, un maggior rigore sulla concessione della prestazione. Per le altre categorie si rileva nel 2021 una flessione del numero di beneficiari rispetto all'anno 2020 più accentuata degli anni passati. Per i pensionati del settore privato (874.809) risulta pari a 740 euro l'anno per le donne e 524 euro l'anno per gli uomini.

Per quanto riguarda i congedi nel 2021, il numero di beneficiarie di indennità di maternità tra i lavoratori dipendenti del settore privato (compresi i lavoratori agricoli), che hanno iniziato nell'anno a percepire l'indennità, si è mantenuto pressoché costante rispetto all'anno precedente, dopo che nel 2020 era fortemente diminuito rispetto al 2019 (-6,5%).

Tra i lavoratori dipendenti, i beneficiari di congedi parentali e congedi Covid-19 sono stati circa 304mila con in media 52,5 giornate autorizzate di congedo parentale e 8,9 di congedi Covid; mentre i lavoratori autonomi che hanno beneficiato complessivamente dei congedi sono stati circa 1.400 e i lavoratori contribuenti alla Gestione separata circa 1.000.

