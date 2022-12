Fisco:Entrate,arrivano modelli 2023 dichiarazione dei redditi(2)

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Nelle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2022 - spiega una nota dell'Agenzia delle Entrate - trovano spazio diverse novità, tra cui la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Con l'introduzione, da marzo 2022, dell'Assegno unico universale per i figli a carico di età non superiore a 20 anni cambia anche la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia e di conseguenza anche il prospetto della dichiarazione dei "Familiari a carico". Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabilie quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

I modelli Imprese, Enti e Società e modello Irap, sono stati aggiornati per accogliere le novità riguardanti le imposte sui redditi e l'Irap. Tra le novità, il credito d'imposta "Social bonus", per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, e l'abrogazione della disciplina sulle "società in perdita sistematica". Inoltre, tra i nuovi crediti gestiti nel quadro RU particolare rilevo assumono i contributi, sotto forma di crediti d'imposta, introdotti per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dal forte consumo di gas. Tra questi sono compresi il credito d'imposta in favore delle imprese energivore, quello in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e i bonus per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. Per gli enti non commerciali è gestita nel modello la detassazione degli utili percepiti dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano. Nel modello Irap, infine, è stato eliminato il quadro IQ conseguente all'esclusione delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni dal novero dei soggetti passivi dell'imposta ed è stata introdotta la nuova gestione "semplificata" delle deduzioni per lavoro dipendente.

(ANSA).