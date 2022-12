Commercio estero: export extra Ue novembre aumenta dell'8,3%

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - A novembre 2022 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un marcato aumento congiunturale per le esportazioni (+8,3%) e una flessione per le importazioni (-3,4%). Lo rileva l'Istat.

L'incremento su base mensile dell'export è quasi totalmente spiegato dal forte aumento delle vendite di beni strumentali (+25,0%). Incrementi di minore entità si registrano per le esportazioni di beni di consumo durevoli e non durevoli (rispettivamente +1,0% e +2,7%), mentre diminuiscono quelle di energia (-2,0%) e beni intermedi (-1,3%). Per l'import, la flessione congiunturale è dovuta soprattutto al calo degli acquisti di energia (-5,5%) e beni intermedi (-2,6%).

L'Istat spiega inoltre che il deficit energetico resta ampio ma l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici aumenta e il saldo commerciale, negativo da inizio anno, torna positivo. In particolare il deficit energetico è pari a -8.667 milioni rispetto ai -5.721 milioni di un anno prima, ma l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici, pari a 10.679 milioni, è elevato e in forte aumento rispetto a novembre 2021 (8.072 milioni). (ANSA).