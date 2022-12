Caro energia:Confindustria A.Adriatico,risparmi entro 6 mesi

(ANSA) - PORDENONE, 22 DIC - "Abbiamo attivato un Consorzio di imprese per mettere in campo tutte le iniziative per l'efficientamento energetico: sta funzionando molto bene, ci attendiamo un ulteriore impulso di questa iniziativa dai provvedimenti che la Regione sta per varare. Confidiamo che, nei prossimi sei mesi, ci saranno investimenti importanti dal punto di vista dell'autoproduzione che, quindi, abbatteranno, in modo sensibile, il costo della bolletta energetica delle imprese". Lo ha affermato il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, nella conferenza stampa di fine anno.

"Oltre a questo stiamo affrontando le due crisi principali, la Cimolai e la Wartsila - ha aggiunto - e confidiamo che entrambe possano trovare una loro soluzione positiva nell'arco del prossimo anno. Anche perché non si tratta di crisi industriali".

Agrusti ha anche annunciato alcune novità: "Oggi variamo due progetti nuovi: l'associazione Giovani Amici di Confindustria, che ha già avuto 100 aderenti, ragazzi tra i 14 e i 24 anni di tutto il ciclo scolastico dalle superiori all'università, per aumentare l'empatia delle giovani generazioni verso l'impresa, che non sia limitato a iniziative scolastiche di alternanza ma molto di più; parte ufficialmente anche l'associazione Amici di Confindustria rivolta a professionisti e cittadini che vogliono vivere più intensamente il rapporto con la galassia delle attività produttive. Un unicum a livello italiano, all'attenzione di Confindustria nazionale come esperimento di una costruzione di un campo più largo d'interesse verso il mondo dell'impresa". (ANSA).