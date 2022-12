Beltrame (Confindustria), difendere export è priorità assoluta

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "L'export vale il 30% del pil, quindi ogni azione fatta per salvaguardare e potenziare la presenza internazionale del nostro sistema produttivo è una priorità assoluta", avverte Barbara Beltrame Giacomello, vicepresidente per l'internazionalizzazione di Confindustria, intervenendo alla Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina "L'internazionalizzazione, infatti - evidenzia - , è uno dei punti di forza del nostro paese, e nonostante tutte le crisi in corso, l'export e il fatturato estero delle nostre aziende continuano a crescere. Una crescita possibile anche grazie alle azioni di diplomazia economica e al ruolo degli ambasciatori e al forte coordinamento e la collaborazione che tutti insieme siamo riusciti a creare in questi anni con Sace, Simest, Ice e i nostri uffici di rappresentanza facendo insieme un grande lavoro di squadra. Oggi, ancor più che in passato, è necessario agire uniti e coesi per promuovere il Made in Italy nel mondo".

(ANSA).