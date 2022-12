ANSA-SCHEDA/Famiglia,pensioni,bonus, come cambia la manovra

(di Mila Onder) (ANSA) - ROMA, 22 DIC - Famiglia, pensioni, reddito di cittadinanza, energia. I maxi capitoli della manovra 2023 cambiano dopo il concitato esame parlamentare. L'impostazione data dal governo resta però la stessa anche nelle modifiche introdotte alla Camera: si favoriscono le famiglie numerose e le mamme (anche al momento della pensione come nel caso di Opzione donna), si riduce la portata del reddito, per avvicinare il più possibile i beneficiari al mondo del lavoro, si alzano le pensioni minime come contraltare alla mancata rivalutazione piena degli assegni medio-alti.

LOTTA ALLA POVERTÀ, STRETTA SUL RDC, NASCE QUELLO ALIMENTARE: Per i lavoratori 'occupabili' il reddito di cittadinanza sarà corrisposto nell'arco del 2023 per 7 mensilità. Gli altri (nuclei con minori, anziani o disabili) continueranno a riceverlo fino a fine anno in attesa di una riforma complessiva.

Il reddito decade dopo il primo no ad un'offerta di lavoro, anche non 'congrua'. Per i giovani tra 18 e 29 anni che hanno finito la scuola l'erogazione è subordinata all'iscrizione o alla frequenza di corsi formativi. La quota dell'assegno destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari.

Per chi è in povertà assoluta viene istituito il reddito alimentare: pacchi antispreco con l'invenduto di negozi e supermercati saranno distribuiti ai più bisognosi.

PENSIONI, AUMENTANO LE MINIME, SI RIDUCE OPZIONE DONNA: Cambia la rivalutazione automatica degli assegni, con un aumento dall'80 all'85% dell'indicizzazione per quelli tra 4 e 5 volte il minimo (circa 2.000-2.500 euro), e una riduzione degli scaglioni per le pensioni più alte. Opzione donna sale a 60 anni (riducibili di un anno per figlio fino ad un massimo di due) e per tre sole categorie: caregiver, licenziate o invalide. Le pensioni minime arrivano a 600 euro ma solo per gli over75 e solo per il 2023. Resta il divieto per la Pubblica amministrazione di conferire incarichi remunerati di qualunque tipo ai pensionati.

FAMIGLIA, RAFFORZATI ASSEGNO UNICO E CONGEDI: Il congedo parentale sale dal 30 all'80% e potrà essere usato anche dai papà: potrà essere utilizzato "in alternativa tra i genitori per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino". Per le famiglie numerose aumenta l'assegno familiare: dal primo gennaio la maggiorazione mensile forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli è incrementata a 150 euro (il 50% in più rispetto ai cento euro inizialmente previsti dal testo base della legge di bilancio).

I BONUS, DALLA CASA ALLO PSICOLOGO: La novità più attesa riguarda il Superbonus. Per i condomini arriva la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini per presentare la Cila per poter beneficiare del superbonus al 110%, purché le delibere assembleari siano state approvate entro il 18 novembre. Legata alle ristrutturazioni arriva la proroga della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici green. Il tetto viene portato a 8.000 euro (dai 5mila previsti per il prossimo anno a legislazione vigente) rispetto ai 10.000 di quest'anno. Il bonus psicologo diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro, con tetto Isee a 50.000 euro. Le risorse però non sono molte: 5 milioni di euro l'anno prossimo e 8 nel 2024.

ENERGIA, CAMBIANO GLI EXTRAPROFITTI, STOP AI DISTACCHI: La tassa sugli extraprofitti, con un'aliquota al 50% sul reddito 2022 che eccede per almeno il 10% la media del 2018-21, sarà applicata solo alle società con almeno il 75% dei ricavi derivanti dall'energia. A favore delle imprese morose arriva lo stop ai distacchi: l'Autorità per l'energia potrà sospendere fino al 31 gennaio 2023 le interruzioni di gas per le aziende con arretrati sui pagamenti causati in questi mesi dal caro-bollette.

BANCHE, TETTO AI COMPENSI, SCONTI PER LE FONDAZIONI: Arriva il tetto di 240mila euro annui per gli stipendi dei manager delle banche salvate con l'intervento dello Stato. Allo stesso tempo, con uno stanziamento di 6 milioni l'anno dal 2023 al 2027, viene concesso un credito d'imposta ad hoc per favorire le fusioni tra Fondazioni bancarie in difficoltà.

POS, RESTANO LE MULTE, TAVOLO SUI COSTI: La norma al centro delle polemiche, con cui si introduceva un tetto di 60 euro entro il quale i commercianti avrebbero potuto rifiutare transazioni col Pos senza incorrere in sanzioni, non passa. Ma i costi delle transazioni elettroniche a carico degli esercenti restano al centro dell'attenzione: per mitigare quelli fino a 30 euro arriva un tavolo permanente tra le categorie interessate.

Se non si arriverà ad una soluzione, scatterà per le banche e per i prestatori dei servizi di pagamenti un "contributo straordinario" a favore dei negozianti. (ANSA).