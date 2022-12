Ad Simest, pronti a sostenere imprese per ricostruzione Ucraina

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Simest è pronta ad essere della partita sistemica per trovare strumenti e modalità che permettano alle aziende italiane di essere protagoniste nella ricostruzione dell'Ucraina". Lo ha dichiarato l'ad di Simest, Regina Corradini, intervenuta nella sessione "Strumenti innovativi di diplomazia economica e della crescita", nell'ambito della XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia alla Farnesina. Corradini ha ricordato come di recente la società per l'internazionalizzazione del Gruppo Cdp abbia messo a punto "in collaborazione con la Farnesina strumenti a supporto delle imprese italiane esportatrici ed importatrici nei confronti dei Paesi coinvolti nel conflitto Russo-Ucraino". (ANSA).