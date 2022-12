++ Industria: Istat, nuovo calo del fatturato, -0,8% a ottobre +

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Prosegue ad ottobre la flessione congiunturale dell'indice destagionalizzato del fatturato dell'industria, seppure in leggera attenuazione rispetto al mese precedente". Lo afferma l'Istat che stima un calo dello 0,8%, in volume rispetto a settembre (-1,1% sul mercato interno e -0,3% su quello estero). Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 12,5%, (+11% sul mercato interno, +15,7% su quello estero). I dati in volume sul fatturato manifatturiero mostrano un calo dell'1,6% rispetto a settembre e un incremento dello 0,3% rispetto al 2021, "molto più contenuto di quello in valore". (ANSA).