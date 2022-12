Unicredit: 17,5 milioni a Planet Farm con garanzia di Sace

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Planet Farms, società che opera nel settore del vertical farming, ha ottenuto un finanziamento di 17,5 milioni da UniCredit, assistito dalla garanzia green di Sace, per la realizzazione a Cirimido, in provincia di Como, di uno stabilimento per la coltivazione idroponica indoor di ortaggi. Lo si legge in una nota. (ANSA).