Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 355 MERCOLEDI' 21 DICEMBRE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 20:39

          Petrolio: prezzo chiude invariato a New York

        2. 18:51

          Tappeto sardo dedicato a Maria Lai in gara ad Hannover

        3. 18:27

          Manovra: protesta social di Confindustria,'energia alle imprese'

        4. 18:27

          Spread Btp-Bund chiude a 216 punti,tasso 4,45% sopra la Grecia

        5. 18:17

          Gas: prezzo in altalena poi chiude in calo a 105 euro

        6. 18:09

          Bce: cash domina pagamenti al banco, ma le carte incalzano

        7. 17:59

          Borsa:Europa chiude contrastata, si guarda a banche centrali

        8. 17:38

          Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,15%)

        9. 17:38

          Unwto, Sauris e Isola del Giglio tra Best Tourism Villages 2022

        10. 15:30

          Automotoretrò lascia Torino e si sposta alla fiera di Parma

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie