Manovra: pensioni minime a 600 per gli over 75 nel 2023

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Pensioni minime a 600 euro nel 2023 per gli over 75. Approvato nella notte l'emendamento del governo alla manovra che porta dall'1,5% al 6,4% - esclusivamente per questa fascia di età - l'incremento previsto nel testo varato dal Consiglio dei ministri. Questo aumento va sommato all'adeguamento all'inflazione, già fissato al 7,3% per il 2023, che per le minime Inps (525,38 euro mensili) è pieno.

Nel 2024, come previsto nel testo base, resta del 2,4% l'incremento delle pensioni minime per tutte le soglie anagrafiche. (ANSA).