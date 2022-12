Manovra: dottori commercialisti, professioniste più tutelate

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - L'emendamento, approvato in Legge di Bilancio, che introduce un 'altolà' alle scadenze tributarie per le libere professioniste, in caso si verifichi una malattia grave, oppure un infortunio ai figli minorenni, nonché per parto, o interruzione della gravidanza avvenuti oltre il terzo mese, incassa il commento favorevole del presidente della Cassa dottori commercialisti (Cdc) Stefano Distilli: "È - dichiara all'ANSA - un altro importante tassello a sostegno delle libere professioniste, a tutela di uno dei momenti più delicati e di particolare difficoltà" che possono incontrare, nella loro vita.

Grazie alla correzione normativa (nata da un emendamento, riformulato, del deputato di FdI Andrea de Bertoldi, e inserito nel 'pacchetto' di modifiche dei relatori della manovra economica, depositato ieri nella Commissione Bilancio della Camera, ndr), prosegue il vertice dell'Ente pensionistico privato, le libere professioniste potranno "affrontare, con maggiore tranquillità, e senza eccessive ansie lavorative, uno dei passaggi fondamentali della loro esistenza", conclude Distilli. (ANSA).