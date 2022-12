Manovra: commercialisti, sì punto di caduta su reati fiscali

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Il Consiglio nazionale dei commercialisti rivolge "un sentito appello alle forze politiche di maggioranza e di opposizione per una comune riflessione che, in modo tecnico, porti a individuare un possibile punto di caduta nell'acceso dibattito tra fautori e oppositori dell'introduzione di misure di estinzione dell'azione penale per condotta riparatoria, relativamente a fattispecie non fraudolente, per i contribuenti che si avvalgono delle definizioni agevolate previste dalla "tregua fiscale" in via di approvazione con la Legge di bilancio". È quanto afferma il presidente dei professionisti Elbano de Nuccio, precisando che "se ciò non sarà possibile con l'approvazione della manovra, auspichiamo avvenga quanto prima, con la ripresa dei lavori parlamentari nel 2023". Il vertice della categoria parla di una "ragionevole previsione" laddove, "in presenza dell'integrale pagamento delle imposte dovute a seguito delle speciali procedure di definizione agevolata di prossima emanazione" si disponga" una causa di non punibilità dei reati tributari di minore pericolosità sociale, non connotati cioè da condotte fraudolente". Ricorda de Nuccio, poi, "che la legislazione penale tributaria attualmente vigente già prevede ampie cause di non punibilità per i reati di omesso versamento di Iva e di ritenute e per l'indebita compensazione di crediti non spettanti, laddove i debiti tributari siano stati integralmente estinti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso", dunque la misura "potrebbe, inoltre, contribuire"a ridurre il sovraccarico di lavoro di procure e tribunali, nonché l'accumulo dei procedimenti pendenti e i ritardi dei processi". A suffragio della tesi, aggiunge il tesoriere nazionale dei commercialisti delegato all'area fiscale Salvatore Regalbuto, "se si osservano i dati dei procedimenti relativi ai reati tributari iscritti nei Tribunali nel 2020, solo il 14% finisce con una condanna sul totale dei procedimenti definiti. In particolare, il 7,2% si chiude con una condanna davanti al Gip o al Gup, dato che si riduce al 4%, se si considerano soltanto le imputazioni per reati non fraudolenti, mentre nei procedimenti definiti in dibattimento - dunque senza patteggiamento o riti abbreviati - la quota sale al 33,7% (33,4% per i reati non fraudolenti)", termina la nota. (ANSA).