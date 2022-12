Manovra: 'alt' a scadenze di professioniste con figli malati

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Altolà alle scadenze tributarie per le libere professioniste, nell'eventualità si verifichi una malattia grave, o un infortunio ai figli minorenni, nonché "in caso di parto, o interruzione della gravidanza, avvenuti oltre il terzo mese": è quel che prevede una norma - voluta dal deputato Andrea de Bertoldi di FdI, già primo firmatario del provvedimento che permette il differimento dei termini fiscali per malattia del professionista, finito nel nostro ordinamento con la Legge di Bilancio per l'anno in corso - finita nell'emendamento dei relatori alla manovra economica per il 2023, in commissione Bilancio alla Camera. Il testo, riformulato, stabilisce che "in caso di parto, o interruzione della gravidanza, avvenuti oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti" di carattere fiscale "sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al 30º giorno successivo al parto, ovvero fino al 30º giorno successivo all'interruzione della gravidanza". La libera professionista, si legge nella modifica normativa, "entro il 15º giorno dal parto, o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare, o inviare tramite le modalità previste dalla norma sulla malattia un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria, o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa, ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti". Le disposizioni, si sottolinea, "si applicano anche nei riguardi della libera professionista, che a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza, o di malattia grave del proprio figlio minorenne, ovvero in caso di infortunio, o intervento chirurgico, è impossibilitata temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Con decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono individuati i casi di malattia grave del figlio che comportano l'impossibilità temporanea dell'esercizio dell'attività professionale nonché le modalità di attuazione della norma", recita l'emendamento, che ha una copertura, per l'anno 2023, di "1,05 milioni di euro". (ANSA).