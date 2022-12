Gdo: Aspiag Service accelera su digital advertising

(ANSA) - PADOVA, 21 DIC - Il 2022 ha visto un'accelerazione della strategia di digital advertising per Aspoiag Service leta, concessionaria del marchio Despar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, con oltre 250 punti vendita diretti e più di 300 punti vendita affiliati.

I risultati di questo investimento - spiega la società - sono stati caratterizzati da una crescita di oltre l'80% in termini di copertura e interazioni digitali con la propria base clienti attiva sui principali touchpoints, sviluppando una forte relazione con la propria community, la Despar Tribù, sempre più connessa, sia sull'app dedicata, che sui social Facebook (300k follower) se Instagram (80K).

"Siamo partiti dalla creazione di una strategia digitale che fosse in grado di definire il fine e il mezzo per raggiungere gli obiettivi aziendali che ci eravamo prefissati - dichiara Eros Bordin, Responsabile Digital Marketing Aspiag Service - Su questo è stato fondamentale il lavoro a quattro mani svolto con l'agenzia Youthquake, con la quale abbiamo definito una road map progettuale multichannel. Abbiamo intercettato più di 10 milioni di utenti unici sui social media attraverso campagne multichannel e creando diverse collaborazioni con top influencer italiani". (ANSA).