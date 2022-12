Fedrigoni: cig per calo ordinativi alle ex Cartiere Miliani

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 21 DIC - A causa di un calo di ordinativi, i lavoratori degli stabilimenti del Gruppo Fedrigoni di Fabriano (Ancona) saranno posti in cassa integrazione ordinaria. Complessivamente, l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale riguarderà 208 dipendenti e interesserà il periodo festivo natalizio. Un incontro, nelle scorse settimane, fra le Rsu dei siti di Fabriano e di Rocchetta Bassa e il direttore dell'area Marche, Antonio Balsamo, ha portato alla firma dell'accordo. La carenza di ordinativi è legata anche alla difficile situazione economica italiana e internazionale. Per il sito di Fabriano il fermo produttivo del reparto "F3", la manutenzione e il magazzino, è in calendario a partire dal 22 dicembre e fino all'8 gennaio 2023. Nel mezzo, si procederà ad alcuni lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell'impianto. I dipendenti dell'area "Macchine in tondo" e del reparto "Termoformatrici" riprenderanno a lavorare l'8 gennaio del nuovo anno. Per lo stabilimento di Rocchetta Bassa, la produzione proseguirà fino al prossimo 23 dicembre. Quindi, stop e ripresa dopo l'Epifania. Come richiesto dai sindacati, l'azienda valuterà la possibilità di promuovere corsi formazione nelle giornate di fermo. (ANSA).