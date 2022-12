Energia:Istat,solo un terzo lavaggi fatti la sera o la notte

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Solo un terzo dei lavaggi in lavatrice è fatto negli orari serali e notturni. Lo si legge in un Report dell'Istat sulla spesa per l'energia e i comportamenti delle famiglie italiane nel quale si ricorda che questi comportamenti nell'uso degli elettrodomestici condizionano il consumo di energia. Nel 2021, - si legge - la lavatrice, tra gli elettrodomestici più energivori dell'abitazione, è presente in quasi tutte le famiglie (99,5%). Tuttavia, il suo consumo di elettricità può dipendere anche dalle scelte della famiglia, in particolare sull'orario di utilizzo e le temperature di lavaggio. Il 38,2% dei lavaggi vengono abitualmente eseguiti a basse temperature (fino a 30 gradi centigradi), il 55,0% a temperature intermedie (tra 31 e 60 gradi) e il 6,8% ad alte temperature (oltre i 60 gradi).

Il costo dell'energia elettrica spesso varia durante la giornata in funzione della domanda: raggiunge il costo maggiore negli orari diurni dei giorni lavorativi, mentre nelle ore serali e notturne, nel sabato e nei giorni festivi i costi sono ridotti. Il 44,3% dei lavaggi in lavatrice è abitualmente effettuato dalle famiglie nella fascia diurna feriale (dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 19), il 22,4% il sabato tra le 8 e le 19 e il 33,4% negli orari serali e notturni (tra le 19 e le 8) o nei festivi.

La lavastoviglie è utilizzata da oltre la metà delle famiglie (50,2%). l 37,5% dei lavaggi risulta abitualmente effettuato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, l'11,2% il sabato tra le 8 e le 19 e oltre la metà (il 51,3% dei lavaggi) nei giorni festivi o nella fascia oraria serale o notturna.

(ANSA).