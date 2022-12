Energia:Istat,nel 2020 spesa famiglie 36 mld,1,411 euro medi (2)

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - La spesa media annuale in consumi energetici è più alta al Nord (1.542 euro al Nord;) rispetto al Mezzogiorno (1.220 euro) nel Mezzogiorno) mentre nel Centro di attesta sui 1.385 euro. Sui 1.411 euro medi a famiglia in Italia l'83,8% è speso per metano ed energia elettrica. Al Nord si spende di più per il metano (50,3%), nel Mezzogiorno per l'energia elettrica (49,5%). Il 17,0% delle famiglie fa uso di legna (di cui circa il 60% in tutto o in parte con autoapprovvigionamento), il 7,3% di pellet.

Più della metà delle famiglie ha un sistema di riscaldamento che ha più di 10 anni: gli impianti centralizzati sono i più datati (oltre il 40% ha almeno 20 anni). Ls spesa media per famiglia più alta è in Valle d'Aosta con 1.762 euro mentre in Sicilia si attesta su 1.084 euro.

Al fine di monitorare le condizioni di vita durante il primo anno di pandemia da Covid-19, nell'ultima rilevazione sono stati introdotti quesiti specifici per valutare l'impatto economico del lockdown sulle spese energetiche domestiche.

Il 41,8% delle famiglie dichiara di aver osservato nel 2020, rispetto all'anno precedente, un aumento di spesa per consumi energetici: per il 12,3% le spese sono notevolmente aumentate, per il 29,5% sono aumentate in misura moderata, sono rimaste invariate per il 35,3% delle famiglie, mentre per il 3,5% sono diminuite. All'aumento delle spese possono aver contribuito la maggiore presenza in casa dei familiari durante i periodi di lockdown e l'adozione di un regime di lavoro effettuato a casa (lavoro agile).

La spesa energetica media è tanto più alta quanto maggiore è la dimensione familiare: si passa da 1.150 euro per una famiglia monocomponente a 1.859 euro per le famiglie con cinque o più componenti. Si evidenziano comunque economie di scala con un incremento delle spese non proporzionale rispetto al numero di componenti. Una famiglia composta da cinque membri spende in media annualmente il 62% in più di una famiglia monocomponente.

In particolare, la presenza di persone anziane (65 anni e oltre) in famiglia è associata a una spesa energetica maggiore, da attribuire a un più intenso utilizzo del sistema di riscaldamento. (ANSA).