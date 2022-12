Confindustria tv, consultazione Agcom iniziativa importante

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "L'iniziativa odierna dell'Agcom è importante in quanto riconosce il crescente impatto economico e sociale della pirateria, talvolta gestita dalla criminalità organizzata, partendo dal segmento molto lucrativo della pirateria sugli eventi in diretta ed è una certificazione della gravità dei fenomeni denunciati". Lo sottolinea Confindustria Radio Tv in una nota nella quale "ringrazia Agcom e dà atto in particolare al Commissario Massimiliano Capitanio, relatore, per la puntualità del suo lavoro specifico.

Diventa a questo punto importante che l'iniziativa venga ribadita in Parlamento con una proposta di legge dedicata che possa arrivare finalmente al traguardo". (ANSA).