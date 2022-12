Confindustria Emilia, va rivista norma su payback sanitario

(ANSA) - BOLOGNA, 21 DIC - Sul fronte del cosiddetto 'payback sanitario', il meccanismo che introduce un tetto alla spesa sostenuta a livello nazionale e regionale per acquisti di beni e servizi in ambito sanitario chiamando a concorrere al ripiano dell'eventuale superamento del tetto le imprese fornitrici "sappiamo che ci sono diversi emendamenti che chiedono il posticipo delle scadenze ad oggi in vigore e auspichiamo una revisione della norma con effetto immediato". E' quanto sostiene, in una nota, il presidente di Confindustria, Emilia Valter Caiumi.

"Riteniamo profondamente ingiusto che un gruppo di imprese private, molte a proprietà internazionale, che generano occupazione e valore sul territorio - osserva - siano costrette a pagare il conto della sanità pubblica come se si fossero appropriate di risorse in modo indebito".

A giudizio di Caiumi, "emerge, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, un saldo per il ripiano da parte delle imprese della nostra regione di più di 170 milioni da pagare entro i primi giorni di gennaio prossimo. Alcune nostre imprese si trovano nella condizione di dover versare importi superiori al milione di euro a brevissimo termine. Ma il tema qui va oltre l'entità aggiunge - :è il principio base che sta nelle regole del mercato e dell'economia che è palesemente leso: inconsapevolmente ci siamo ritrovati azionisti di un ente pubblico e compartecipiamo ai risultati della sua gestione, senza aver avuto voce in capitolo" Secondo il presidente di Confindustria Emilia, "siamo consapevoli che la gestione della sanità è un tema complesso e sempre più oneroso per consentire un'accessibilità a tutti.

Tuttavia, non può essere il mondo dell'impresa privata a pagarne l'intero prezzo". (ANSA).