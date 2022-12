Confcommercio Milano chiede confronto su aumento ticket Area C

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - A Milano potrebbe aumentare il ticket di ingresso ad Area C, la zona a traffico limitato del centro città. Un'ipotesi che non piace alla Confcommercio.

"Auspichiamo che su questi temi si mantenga il metodo di un vero confronto - ha spiegato sulle sue pagine social il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri commentando l'ipotesi -. Ricordo anche che la mobilità di servizio delle imprese in Area C è molto importante. Spero si apra un dialogo al più presto per evitare danni a imprese e cittadini".

"Siamo consapevoli che le risorse degli enti locali sono limitate. Ma anche imprese e famiglie hanno i conti fortemente in sofferenza: i costi fissi crescenti rappresentano una grande preoccupazione - ha concluso -. Proprio di recente il nostro Ufficio studi ha, ad esempio, calcolato che l'inflazione di fatto brucerà gran parte dell'incremento dei consumi con le tredicesime". (ANSA).