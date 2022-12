Codice appalti: Alleanza coop, servono modifiche

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Pur condividendo l'impianto generale" del nuovo Codice degli appalti, "appaiono necessarie alcune modifiche senza le quali si rischia un peggioramento delle condizioni produttive e di lavoro". Questa la posizione dell'Alleanza delle cooperative italiane Produzione e Lavoro (Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi), secondo cui il nuovo Codice può rappresentare una riforma strutturale per dare impulso al mercato dei lavori, servizi e forniture con un sistema di regole chiare che permetta la leale competizione tra le imprese aumentando la qualità dei lavori e dei servizi resi, ma per farlo "è necessario agire per risolvere alcune criticità che rischiano di comprometterne l'efficacia".

Le associazioni pertanto auspicano che "da qui all'approvazione il governo ci ascolti attraverso una consultazione vera. Servono incontri e un dibattito con il coinvolgimento ampio di imprese e lavoratori". (ANSA).