Camera Commercio Milano, Accornero a capo consulta territorio

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - Marco Accornero, che dal 2003 è segretario generale dell'Unione Artigiani, è stato scelto per guidare la consulta del territorio di Milano nominata dalla Camera di Commercio metropolitana di Milano Monza Brianza Lodi.

L'organismo, che ha funzione di ascolto del territorio e di elaborazione di proposte strategiche da portare poi al consiglio camerale per le valutazioni e le scelte di merito, affianca le analoghe consulte territoriali di Monza Brianza e di Lodi ed è composta dai rappresentanti delle associazioni di categoria del territorio. Resta in carica per cinque anni. (ANSA).