Unicredit e Sace per packaging alimentare italiano in India

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Sace e UniCredit supportano la filiera italiana del packaging alimentare in India. L'obiettivo è sostenere la realizzazione di un nuovo impianto chiavi in mano ad alto contenuto Made in Italy per Chiripal Poly Films, grande produttore indiano specializzato in soluzioni di imballaggio flessibile.

Nell'ambito dell'operazione, Sace ha garantito, tramite un Express Buyer Credit, un finanziamento di 7,71 milioni di euro erogato da Unicredit in favore di Chiripal Poly Films per supportare tre contratti assegnati a Colines, Ims Technologies e Bobst Manchester destinati alla fornitura di una linea completa di macchinari e componenti. (ANSA).