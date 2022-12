Sicilia: Schifani, da Confindustria mi aspetto maggiore bon ton

(ANSA) - PALERMO, 20 DIC - "Ieri è stata una bella giornata, abbiamo licenziato una finanziaria molto importante e anche quella nazionale che sta per essere esitata guarda con attenzione al Mezzogiorno anche se alcuni esponenti locali di Confindustria l'hanno definito come scenario inquietante. Io non condivido queste definizioni che non appartengono al bon ton e alla compostezza che dovrebbero mantenere i vertici locali di questa associazione che io ho sempre rispettato perché costituiscono il polmone della nostra società". Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani nel corso della presentazione del nuovo treno Blues alla stazione centrale di Palermo.

"Fare impresa - ha aggiunto - significa fare utili ma creare anche lavoro e questo per me è strategico". (ANSA).