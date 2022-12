Sanità: Confartigianato, da Asl ingiunzioni per il payback

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - Per il meccanismo di payback sanitario, "a fronte di forniture già consegnate tra il 2015 e il 2018, in questi giorni agli odontotecnici toscani stanno arrivando le richieste da parte delle Asl di pagamento delle quote", per mezzo di "decreti ingiuntivi diretti". E' quanto afferma Ivan Pintus, presidente nazionale degli odontotecnici di Confartigianato, secondo cui le disposizioni del Dl Aiuti-bis "rischiano di avere gravissime conseguenze sulle imprese, molte delle quali stanno pensando di presentare ricorsi innanzi al Tar".

Secondo Pintus infatti "quello del payback sanitario è un meccanismo che si basa su norme poco chiare", e "pur essendo stato introdotto nel 2015, non è stato fino ad oggi mai applicato". Per il presidente degli odontotecnici di Confartigianato "non è possibile che i nostri laboratori, che stanno vivendo un periodo difficile a causa degli aumenti dei costi dei materiali e dell'energia e del calo dei fatturati a causa della crisi economica, debbano a gennaio restituire ingenti somme a causa del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici; evento del quale essi non sono in alcun modo responsabili".

Pintus, che è anche presidente della categoria per Confartigianato Toscana, ha chiesto proprio alla Regione Toscana "di essere ascoltati per fare chiarezza". (ANSA).