Pensioni:Calderone, non un solo pilastro,serve complementare

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Guardo alla previdenza complementare che sarà sempre meno complementare, ma sarà sempre più un completamento indispensabile di un percorso pensionistico che non può essere esclusivamente confinato in un solo pilastro che in un sistema contributivo, in caso di carriere discontinue, rischia di consegnarci delle pensioni di importo veramente ridotto". Lo afferma la Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, in audizione alla Camera sulle linee programmatiche del suo dicastero.

Calderone ha ricordato che a gennaio partiranno due tavoli con le parti sociali, uno sulla sicurezza sul lavoro e un altro sulle pensioni. Per la ministra è "importante razionalizzare il tutto", cioè le varie gestioni e i percorsi che i lavoratori fanno, "e in questo modo eviteremmo di prorogare interventi temporanei come quelli che possono essere presenti in questo momento nella Finanziaria". (ANSA).