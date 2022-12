Pensioni: Lollobrigida, sistema va riequilibrato

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Per riuscire a fare davvero un salto di qualità e quindi, migliorare ulteriormente il sostegno a chi ha lavorato una vita e ha tutelato e difeso il nostro patrimonio, come i nostri agricoltori, si deve far crescere la ricchezza, perché per ridistribuire bisogna prima avere la ricchezza; se spendi tutto quello che hai, stai facendo finta di redistribuire, in realtà stai impoverendo una nazione, un po' come è successo negli ultimi anni". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine del direttivo nazionale della Cia-Agricoltori italiani, a Roma.

"Per fare crescere la ricchezza, redistribuirla e aumentare in maniera dignitosa le pensioni minime - ha aggiunto - bisogna che investiamo sulle nostre imprese e sulla loro tutela. I segnali sono positivi e per far diventare una cifra più consistente i 500 milioni che il governo ha stanziato per i più deboli, occorre fare un'operazione di effetto leva che coinvolga i produttori e gli operatori della Gdo che, tra l'altro, mi hanno detto che registrano al consumo un aumento dell'ottimismo dovuto a una compagine solida che dà una prospettiva di lungo termine e questo porta un beneficio al Pil , al consumo, un aumento della ricchezza e della disponibilità economica".

Secondo Lollobrigida, il sistema pensionistico italiano "va riequilibrato". Alcuni segnali, ha risposto a chi gli chiedeva delle pensioni minime degli agricoltori, "sono stati dati in questa legge di bilancio, qualcuno ci ha contestato che abbiamo scelto di rafforzare le pensioni più basse aumentando di meno quelle più alte. Però qualche sacrificio nel momento nel quale non ci sono sufficienti risorse per far contenti tutti, lo devono fare quelli che hanno di più. Ma noi - ha aggiunto - dobbiamo fare un altro tipo di scelta che è tagliare gli sprechi e rimodulare provvedimenti, come il reddito di cittadinanza, che incidevano su chi ha bisogno e non può lavorare in egual modo rispetto a chi potrebbe lavorare". (ANSA).