Mostra Adm in difesa del made in Italy all'aeroporto

(ANSA) - PERUGIA, 20 DIC - È stata inaugurata all'aeroporto internazionale "San Francesco d'Assisi" di Perugia, lungo l'area commerciale del corridoio Partenze, una sala espositiva promossa dalla Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) in collaborazione con il comando carabinieri Forestali dell'Umbria e con il sostegno della Società aeroportuale Sase.

All'interno di alcune teche sono stati esposti dei reperti di reato sequestrati nel tempo dai funzionari Adm insieme ai militari della guardia di finanza a seguito di operazioni condotte sul territorio di Perugia, in Toscana e Sardegna.

Oggetti contraffatti che rappresentano un danno economico non solo al made in Italy e ai consumatori, ma che possono rivelarsi nocivi per la salute pubblica, sottolinea Adm.

Tra i reperti esposti, un orologio "Rolex" recentemente sequestrato proprio all'aeroporto di Perugia, un toner per stampanti sequestrato a Spoleto, un posacenere "Versace" al porto di Livorno e accessori delle più importanti case di moda colpite dal fenomeno della contraffazione.

Esposto per l'occasione il primo volume degli "Atti della Amministrazione delle Gabelle del Regno d'Italia - Serie Bollettini Ufficiali del 1861" (Amministrazione nata con Regio Decreto nel 1853 e oggi divenuta Adm), conservati presso l'archivio degli Uffici Adm di Perugia. Una teca è stata invece dedicata a oggetti realizzati con parti di animali a rischio di estinzione: beni sequestrati a seguito di controlli finalizzati al contrasto del commercio illegale di specie tutelate dalla Convenzione di Washington, eseguiti dai Nuclei Cites dei carabinieri su tutto il territorio nazionale e, a livello di spazi doganali portuali e aeroportuali, in collaborazione con Adm e in supporto alla guardia di finanza.

Il piccolo museo, a seguito del protocollo di intesa raggiunto nelle scorse settimane tra l'Agenzia e l'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria, ospiterà a rotazione un'opera degli studenti dei licei artistici umbri: il primo quadro scoperto è "Suggestioni di un volo al tramonto", realizzato dai giovani Rosario Morra e Veronica Nuzzo dell'Istituto "Bernardino Di Betto" di Perugia.

"Questa inaugurazione è la conferma delle relazioni esistenti e della collaborazione fattiva tra lo scalo e l'Agenzia delle Accise, dogane e monopoli, che si concretizza oggi attraverso un'ulteriore azione quale testimonianza sul territorio della lotta alla contraffazione. Lieti che questo avvenga attraverso l'infrastruttura aeroportuale" ha affermato il direttore della Sase, Umberto Solimeno.

"Quello della contraffazione delle merci - ha evidenziato il direttore territoriale Adm per la Toscana e l'Umbria, Roberto Chiara - è un criminoso fenomeno che danneggia in modo importante l'Italia, le aziende mettendo anche a rischio il lavoro di migliaia di dipendenti, e non da ultimo i consumatori.

L'Agenzia mantiene elevato l'allarme e i relativi controlli su questo fronte, come pure su quello dei reati tributari, grazie anche alla proficua sinergia con le forze dell'ordine a cominciare dalla guardia di finanza. Quelli che abbiamo esposto sono reperti che dimostrano come tale collaborazione sia efficace". (ANSA).