Morto mons Padovese:Confindustria,addio a figura carismatica

(ANSA) - PORDENONE, 20 DIC - "Con la scomparsa di monsignor Luciano Padovese se ne va una figura carismatica del Friuli Occidentale". Lo ha affermato, in una nota, il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti.

"Il suo impegno per la crescita umana, culturale e sociale è stato un riferimento importante per intere generazioni di pordenonesi - ha aggiunto - e insieme uno stimolo costante verso le istituzioni in un tempo di grandi trasformazioni economiche e culturali di questo territorio".

"Un impegno anche politico, nel senso nobile della parola, teso a spingere e a formare giovani all'impegno verso la comunità e alla partecipazione alla vita democratica - ha ricordato Agrusti -. È stato il riferimento culturale della grande stagione del cattolicesimo democratico e la sua Casa dello Studente è stata per tanti un riferimento essenziale per la crescita della nostra comunità: dai primi cineforum, agli studi economici, alla politica internazionale. È stata in qualche modo la nostra università".

"Ci impegneremo perché il miglior modo per ricordarlo sarà proprio preservare quel patrimonio di conoscenza, di cultura e impegno che la Casa dello Studente è stata per tanti decenni e per tanta gente", ha garantito il presidente della Territoriale.

"Confindustria Alto Adriatico - ha concluso - oggi lo piange nel ricordo del grande contributo che ha offerto anche nell'indicare la straordinaria necessità di un rapporto solidale tra impresa e società". (ANSA).