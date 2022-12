Manovra: protesta social di Confindustria,'energia alle imprese'

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Non so se l'accordo raggiunto sul price cap del gas sia un successo o un fallimento. Non è che l'emergenza sia passata", scrive su twitter il presidente della Piccola Industria di Confindustria, Giovanni Baroni, mentre da tutte le articolazioni del sistema di rappresentanza di Confindustria proseguono i messaggi che rilanciano l'allarme 'se spegni le piccole imprese spegni l'Italia', una campagna sui canali social lanciata con l'hashtag #EnergiaAlleImprese.

La protesta nasce - come spiegato da Baroni - dalla mancata previsione nel Ddl Bilancio del taglio degli oneri di sistema per luce e gas per le potenze sopra i 16,5 kilowatt che "colpisce soprattutto tante pmi e in modo trasversale".

Nelle ultime ore l'adesione di FederLegnoArredo, di Confindustria Umbria, di Confindustria Toscana, del comparto delle carni e dei salumi, e di altre associazioni di categoria o territoriali dopo una valanga ieri di tweet, commenti e dichiarazioni: da associazioni territoriali di tutt'Italia ai Giovani Imprenditori, dai leader delle principali associazioni sul territorio (come Alessandro Spada per Assolombarda e Angelo Camilli per Unindustria) ad associazioni di categoria del peso di Federmeccanica e Anima, a vicepresidenti di Confindustria come Barbara Beltrame Giacomello e Katia Da Ros.

"Non tagliando gli oneri di sistema per le potenze sopra i 16,5 kW - è la posizione sintetizzata in un tweet di viale dell'Astronomia - si colpiscono le industrie, mettendo a rischio il 78% delle pmi non energivore e non gasivore, il motore del Paese" (ANSA).